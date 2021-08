Seguono il navigatore ma si perdono nei boschi e restano impantanati con l'auto

Lasciano il centro di Viverone per raggiungere il vicino paese di Alice Castello ma il navigatore li tradisce facendoli perdere nei boschi circostanti. È accaduto questa mattina, 19 agosto: una famiglia di tre persone ha chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per uscire da un situazione a dir poco intricata.

Dalla prima ricostruzione, i malcapitati avrebbero seguito il percorso tracciato dal navigatore e sarebbero finiti in un tracciato sterrato in mezzo alla boscaglia. Qui non sarebbero più riusciti a tornare indietro con l'auto rimanendo impantanati. Sul posto si è portata una squadra che ha provveduto a recuperare il mezzo e a portare al sicuro la famiglia.