Momenti di paura per un anziano che non si riesce a contattare

Momenti di preoccupazione, nella mattinata di giovedì 19 agosto, per un anziano che non si riuscitìva a raggiungere al telefono nella zona dell'Alpe di Mera. Due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo e di Alagna sono intervenute a seguito della richiesta di soccorso, ma intanto l'anziano è tornato autonomamente alla propria auto e in buono stato di salute asserendo di avere avuto problemi di comunicazione col proprio telefono. Sul luogo della ricerca erano presenti anche carabinieri forestali e Sagf terra con il proprio elicottero.