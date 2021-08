Arrabbiato per la App a pagamento, danneggia la struttura della ditta di logistica

Insoddisfatto da un'applicazione che aveva scaricato sul cellulare e che, a suo dire, gli sottraeva mensilmente del denaro per servizi di cui non usufruiva, ha pensato di presentarsi al cancello della sede vercellese della ditta - che però in città ha un centro di smistamento e di logistica, non un ufficio preposto a fornire servizi commerciali - per farsi rimuovere l'applicazione.

Così, mercoledì mattina intorno alle 10, il giovane, di nazionalità nigeriana, ha raggiunto la sede della ditta, incappando in un sorvegliante al lavoro all'ingresso della zona dei parcheggi e pretendendo che l'uomo gli rimuovesse l'applicazione. Al rifiuto del vigilante, che ha tentato invano di spiegare di non essere preposto a tale operazione, ma di essere semplicemente addetto al controllo della struttura, ha dato sfogo alla sua ira danneggiando la sbarra che regola l'accesso dei mezzi pesanti all'area dei magazzini.

A quel punto, il vigilante ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine: una volante della Questura di Vercelli ha raggiunto la zona e identificato il ragazzo, denunciandolo per danneggiamento aggravato.