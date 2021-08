Afghanistan, il racconto di Hassan: “La mia famiglia in fuga, non ho più loro notizie da una settimana”

“Da una settimana ho perso i contatti diretti con i miei familiari. Da Herat sono scappati verso Kabul. Ho mandato tante email all'ambasciata e al Ministero degli Esteri italiano ma non ho ancora ricevuto risposta”.

È preoccupato Hassan Rasully: lo si avverte dal tono della voce e dalle parole che utilizza al telefono. E non potrebbe essere altrimenti. Le immagini che arrivano dall'Afghanistan sono impressionanti: civili e famiglie in fuga, code di auto in uscita dalla capitale, sfollati e profughi ai confini del paese e uomini disperati che si aggrappano alle carlinghe e ai carrelli degli aerei in partenza dall'aeroporto. “Temo per loro – confida – Non so dove si trovano in questo momento ed è terribile provare una situazione simile”.

Nato e cresciuto in Afghanistan, Hassan ha vissuto parte della sua gioventù in uno stato squassato dalla guerra, tra sfilate di carri armati, raid aerei e bombardamenti. A 18 anni Hassan diventa interprete per il comando italiano stanziato a Herat: invece di pensare, come spesso accade in Occidente, a quale macchina guidare o dove organizzare il 18esimo, Hassan si trovava nei campi base dell'esercito a tradurre documenti, rapporti e tecniche di addestramento per i militari afghani. Un ponte di collegamento linguistico tra due mondi e culture diverse.

“La maggior parte del tempo ero nella basi dell'esercito anche se ho preso parte a qualche missione nei villaggi vicini – racconta – Poi nel 2015 ho chiesto al governo italiano di poter essere accolto e la richiesta è stata accettata. Volevo dare un futuro a mia moglie e al mio bambino. Non è stato semplice lasciare il paese dove hai trascorso tutta la tua vita: ho provato una grande tristezza”.

Nel 2016 l'arrivo nel Biellese e le prime difficoltà con lingua e mentalità diversa da quella afghana. “Non è stato facile all'inizio – ammette – ma con tanta pazienza siamo riusciti ad integrarci”. Oggi Hassan ha 29 anni e, dopo alcune esperienze, lavora al centro Amazon di Vercelli come operatore di magazzino. Ha l'amore di sua moglie e del suo figlioletto ma teme per la sua famiglia (madre, 4 sorelle e 2 fratelli) rimasti nel caos dell'Afghanistan.

“Credevo in un miglioramento ma così non è stato – sottolinea – Spiace vedere in televisione ciò che sta accadendo. E sono in ansia per la sorte dei miei cari. Spero di ottenere qualche risposta dagli enti preposti”. E sul destino che attende l'Afghanistan, con il ritorno al potere dei Talebani e la promessa di mantenere i diritti fin qui acquisiti senza spiriti di rivalsa o spargimenti di sangue, Hassan nutre qualche dubbio: “Oltre ai conflitti, si sono registrate conquiste importanti negli ultimi 20 anni: penso solo alle donne che hanno raggiunto mete importanti. Spero che tutto questo venga mantenuto e salvaguardato ma i segnali che arrivano non sono ben auguranti. Non credo molto a quello che sto leggendo, solo il tempo smentirà o confermerà le loro parole”.