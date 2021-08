Fuoco sull'argine della Sesia: puzza e fumo ben visibile dalla città

Ennesimo incendio sulle rive della Sesia dove spesso si accampano, in modo abusivo, gruppi di nomadi che trovano riparo in qualche roulotte o camper dismesso.

Anche questa volta, come in passato, sembra che l'innesco del rogo sia stato un cumulo di rifiuti di vario genere: da diverse parti della città sono arrivate segnalazioni sull'aria puzzolente e in alcuni momenti acre, mentre la colonna di fumo era ben visibile da diverse parti della città (come testimonia questo scatto pubblicato sui social dall'ex assessore provinciale Francesco Borasio, ndr).

Già passato i Vigili del Fuoco, che anche questa volta si sono dovuti occupare della messa in sicurezza della zona, sono più volte intervenuti nell'area (in alcune circostanze anche più volte nella stessa notte).

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero danni alle persone.