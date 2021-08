Asl Vercelli: vaccinati oltre il 50% dei giovanissimi tra i 12 e i 19 anni

Nel giorno in cui, dopo quasi sei mesi di attività ininterrotta, chiude l'hub vaccinale di Santa Chiara, l'Asl Vercelli supera un altro importante traguardo nella campagna di immunizzazione: «Sono più di 5.500, su una platea di 10.833, le ragazze e i ragazzi vercellesi della fascia 12-19 che ad oggi hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, una percentuale superiore al 50%», si legge in una nota dell'azienda diffusa in concomitanza con l'avvio del periodo di vaccinazioni ad accesso diretto per ogni fascia di età.

La campagna vaccinale ad accesso diretto prosegue fino al 31 agosto, affiancandosi alla campagna programmata con gli appuntamenti fissati attraverso il sito www.ilpiemontetivaccina.it