Al via le vaccinazioni ad accesso diretto: in Piemonte oltre il 70% dei ricoverati covid non ha aderito alla campagna

A partire da oggi, mercoledì 18 agosto, l'Asl di Vercelli apre alla vaccinazione diretta di tutte le persone non ancora prenotate sulla piattagorma www.ilpiemontetivaccina.it

Dalle 9 alle 13 al Globo e alla Pro loco di Borgosesia chi ancora non lo ha fatto potrà aderire alla campagna vaccinale. Un atto particolarmente importante, ricordano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi perché «In Piemonte degli 11 ricoveri attuali in terapia intensiva 9 riguardano pazienti non vaccinati, altri due sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse. Dei 127 ricoveri in terapia ordinaria oltre il 70% riguarda pazienti non vaccinati. In generale il 10% dei ricoverati attuali in terapia ordinaria rischia un aggravamento del proprio quadro clinico con passaggio in terapia intensiva, e in questo caso si tratta di pazienti tutti non vaccinati».