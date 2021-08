Pd Valsesia: «Sull'Afghanistan polemiche di bassa lega. Tiramani dia risposte sui profughi»

Non abbiamo tempo da perdere con queste polemiche assurde: quel che serve è organizzare i corridoi umanitari in Europa per accogliere quella parte di popolazione afghana a maggior rischio di ritorsioni. Persone che non vivono secondo la legge della Sharia. Giovani, studenti, donne. Si tratta, in alcuni casi, di persone perlopiù con titoli di studio, che hanno studiato e hanno più lauree. Si tratta di un mondo che oggi si sente tradito e che vive con paura e sconforto la piega che ha preso la storia in Afghanistan. Non possiamo voltarci dall’altra parte. La diplomazia deve lavorare perché i Talebani realizzino un governo di unità nazionale che rispetti le differenze e valorizzi le donne. Se ciò non sarà possibile, dovremo dare una mano.