Comunali di Santhià: Forza Italia appoggia Biagio Munì

«È una scelta unitaria che ci vede consapevolmente schierati verso un uomo di centro-destra che ha saputo distinguersi, nelle sue precedenti esperienze amministrative, come uomo del fare, perseguendo l’unico scopo che è il bene di Santhià - si legge in una nota firmata dal commissario provinciale Antonio Prencipe - Forza Italia, come testimonia continuamente il nostro presidente Silvio Berlusconi, è sempre stata leale al centro-destra. Quindi alle prossime elezioni andremo uniti, perché 27 anni di centro-destra si fondano su valori e programmi condivisi. Questo vale per tutte le elezioni amministrative, come a Santhià, e come sarà per le prossime elezioni politiche, perché questo rappresenta il sentimento di più della metà degli italiani».