Transizione ecologica, ipotesi riduzione costo in bolletta

Nel suo discorso durante la conferenza stampa, il ministro Roberto Cingolani ha confermato le proprie preoccupazioni sulle ripercussioni e il possibile effetto boomerang che può avere la transizione ecologica, sia per l’Europa che per l’Italia. Ha poi continuato dicendo che bisogna assolutamente evitare che i cittadini si risentano per questa transizione, sia per il quotidiano che per le bollette dell’elettricità.

Così ha aperto un dibattito con la commissione UE, che sta studiando le nuove misure a favore dell’ambiente e della sostenibilità. L’obiettivo della Commissione Europea è quello di attuare la proposta che possa alleviare i costi delle bollette e far contenti tutti, ambiente e cittadini.

Fit for 55

Il piano europeo si chiama Fit for 55 (pronti per il 55) che in poche parole è un pacchetto di misure create per arrivare all’obiettivo di avere dei tagli delle emissioni fino appunto al 55% entro il 2030, e raggiungere così la neutralità carbonica entro il 2050. Una soluzione senza precedenti, mai messo in atto finora in tutto il mondo: un piano molto ambizioso diviso in 13 diverse iniziative politiche che andranno a contrastare il riscaldamento climatico. L’unico vero rischio è che, così facendo, potrebbe avvenire un classico effetto boomerang, cioè lavorare tanto per ridurre la quota di emissioni europee trovandosi poi svantaggiati rispetto ad altri paesi. Il fatto è che l’Europa investe molte risorse per la decarbonizzazione, ma se gli altri paesi non aderiranno a ideologie simili, alla fine le loro emissioni compenseranno i nostri tagli e in questo modo il sistema di transizione ecologica salterà. Per questo è necessario, prima di tutto, trovare delle misure concrete che mitighino i costi della transizione.

La proposta per mitigare i costi della transizione