Insulti e minacce a Eraldo Botta per la sua iniziativa a favore del vaccino

Insulti e persino minacce e auguri di morte al sindaco di Varallo, Eraldo Botta, che nei giorni scorsi aveva proposto un incentivo per chi avesse aderito alla campagna vaccinale.

Fin da subito, i commenti all'intervento con il quale Botta ha messo a disposizione buoni spesa da 10 euro per gli indecisi erano stati di segno opposto.

Poi la situazione è andata troppo oltre... Frasi del tipo Sei squallido" o "Ti auguro di abbracciare presto Buonanno" hanno iniziato a comparire sui social, a testimonianza del clima esasperato che si è ormai creato in tema di vaccinazione.

In giornata, la reazione indignata della Provincia di Vercelli che, per voce del Vicepresidente Pier Mauro Andorno, e anche a nome dell’intero Consiglio provinciale, "esprime piena solidarietà e vicinanza al Presidente Eraldo Botta per le inaccettabili minacce ricevute in merito all’iniziativa di sensibilizzazione alla vaccinazione Anti-Covid promossa nel Comune Città di Varallo dove è sindaco" .

Parole di solidarietà anche da presidente della commissione regionale sanità, Alessandro Stecco: "Solidarietà al sindaco di Varallo Eraldo Botta per le minacce e auguri di morte e per le offese ricevute per aver proposto un incentivo a chi si vaccina. Vaccinarsi o no, è per il cittadino una decisione individuale che mi auguro sia presa sulla base di informazioni certificate e su eventuali consigli del proprio medico, ma questo non può permettere a taluni di dare la caccia a chi decide di promuovere una maggiore adesione dei propri cittadini, nel loro specifico interesse. Come anche di imbrattare con scritte un hub vaccinale a Moncalieri. Ritengo questo sul tema dei vaccini e del Green Pass un clima sempre più incivile dal quale voglio mettere in guardia, abbassate i toni, nessuno offende chi non si vaccina, ma ci si aspetterebbe anche il contrario, a meno che il tema della libertà individuale di pensiero sia considerato da alcuni solo a senso unico. Il mio rimane un consiglio vaccinatevi, ma se avete dubbi, meglio sentire il proprio medico e informarsi bene. Forza Eraldo!"