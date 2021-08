Santhià premia i giovani talenti e gli studenti più meritevoli

Per la categoria “Migliori diplomati” da quest’anno saranno premiati anche gli studenti che si sono diplomati a una scuola superiore con votazione di almeno 100 su 100; mentre per i “Migliori laureati” verrà dato un riconoscimento agli studenti santhiatesi che hanno conseguito nell’anno accademico 2020-'21 la laurea triennale, magistrale o a ciclo unico con la votazione di almeno 110/110.

Proseguono anche le “Borse di Studio avvocato Pino Morello”: l’impegno viene rinnovato a favore di altri ragazzi meritevoli. «E’ un’ottima iniziativa che accogliamo con gratitudine verso la Famiglia Morello - dice il sindaco Angelo Cappuccio che poi ringrazia anche un altro benefattore - Anche quest’anno vengono confermate le Borse di Studio “Maestro Carlo Olmo” indirizzate a studenti che hanno scelto i corsi universitari di Medicina e di Infermieristica in questo anno così duro per la salute di tutti noi. Siamo estremamente riconoscenti al Maestro Olmo per tutto quanto ha fatto e sta facendo per la nostra comunità e per il territorio».