“C’è Past@ per Te”: il progetto dell'Alberghiero selezionato per il Festival dell'Apprendimento

Sarà l’Istituto Alberghiero di Gattinara assieme all’I.C. Parri Vian di Torino a rappresentare il Piemonte al Festival Nazionale dell’Apprendimento – Service Learning di Venezia, una delle più importanti manifestazioni italiane relative alla didattica innovativa.

un progetto formativo, educativo e sociale, nato da un’idea e dalla collaborazione tra Comune e Istituto Alberghiero, che consiste nella preparazione di pasti durante i laboratori tecnico-pratici, da distribuire alle persone in difficoltà e che stimola in modo concreto negli studenti il senso di solidarietà, di cooperazione e, soprattutto, di utilità.Il prestigioso riconoscimento è avvenuto grazie al progetto: “C’è Past@ per Te” un progetto formativo, educativo e sociale, nato da un’idea e dalla collaborazione tra Comune e Istituto Alberghiero, che consiste nella preparazione di pasti durante i laboratori tecnico-pratici, da distribuire alle persone in difficoltà e che stimola in modo concreto negli studenti il senso di solidarietà, di cooperazione e, soprattutto, di utilità.

Il progetto dell’Alberghiero di Gattinara mette in pratica un modello di fare scuola “innovativo” che vuole favorire lo sviluppo empatico della personalità nei ragazzi e anche permettere loro la conoscenza di realtà locali. L’attività proposta scaturisce dall’accordo siglato con il Comune e prevede una serie di attività concrete che coinvolgono gli studenti delle aree Cucina, Sala e Ricevimento, permettendo una reale integrazione degli studenti diversamente abili.

«L’Istituto alberghiero è per il nostro Comune un fiore all’occhiello, così come il personale che ci lavora ed i ragazzi che lo frequentano – commenta il sindaco di Gattinara, Daniele Baglione- e la collaborazione tra i nostri enti è sempre stata innovativa e proficua. Questo riconoscimento premia il grande lavoro che c’è dietro a Progetti Speciali come “C’è Past@ per Te”. Grazie, in particolare, a Enrico Segatto che da anni per il Comune, segue queste attività che consentono di dare una risposta concreta ai bisogni delle persone più in difficoltà».

Il Festival nazionale dell’Apprendimento Servizio - Service Learning, giunto alla sua seconda edizione, si svolgerà a Venezia Mestre presso il Museo del Novecento nel mese di novembre 2021 ed è dedicato a progetti realizzati o in via di realizzazione da parte delle scuole italiane di ogni ordine e grado nel triennio 2018-2021.

L'iniziativa ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'approccio metodologico-didattico dell'Apprendimento Servizio, che coniuga gli insegnamenti-apprendimenti curricolari con lo svolgimento di attività al servizio di bisogni reali della cittadinanza.

Il Festival vuole essere la "vetrina" delle esperienze di Service Learning prodotte sul territorio italiano dalle scuole.