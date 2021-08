Sei arresti per un vasto giro di spaccio tra i boschi: incassavano fino a 15mila euro al giorno

Sei arresti per un vasto giro di spaccio che si svolgevan trai boschi della zona del Sesia al confine tra le province di Verceli e Novara.

La Polizia di Stato di Vercelli, al termine di un'indagine avviata a maggio scorso, ha arrestato quattro marocchini e due italiani, indentificando 30 persone, tutte della zona, acquirenti della droga, alle quali sono state sequestrate numerose dosi di stupefacenti.

L'indagine, particolarmente complessa per la difficoltà di raggiungere le zone boschive e per l'accortezza degli spacciatori nel segnalare con vedette l'eventuale presenza in zona delle forze dell'ordine, ha permesso di accertare che durante una giornata gli spacciatori arrivavano a guadagnare anche 15mila euro al giorno.

Non è la prima volta che la zona dei boschi del Lungosesia è teatro di importanti operazioni antidroga: nel corso dell'ultimo anno e mezzo le operazioni “Aquila Nera” e “Scimbla” avevano già portato a numerosi arresti di persone dedite allo spaccio.

I dettagli dell'operazione "Casa Verde", come è stata ribattezzata qest'indagine, verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 in Questura.