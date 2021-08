Trino: casi di positività tra persone non vaccinate. L'appello del sindaco: «Aderite tutti alla campagna»

E così, mentre i numeri della campagna vaccinale trinese viaggiano su percentuali invidiabili - venerdì 13 agosto l’80% dei residenti over 12enni è stato vaccinato con almeno una dose e il 73% ha completato il ciclo vaccinale - il sindaco Daniele Pane lancia un appello a quanti ancora non si sono sottoposti alla profilassi.

«Credo che, aldilà di quello che ognuno di noi possa pensare, credere o ascoltare in televisione o sui social, i numeri e i dati non siano opinabili, si tratta di matematica - dice il sindaco - Anche senza premi: gelati, bonus vari o altro, cosa che non ho mai condiviso e mai metterò in atto), chi ancora non si è vaccinato, lo faccia quanto prima. Fatelo, qualsiasi sia il motivo: perché non volete rovinarvi l’estate chiusi in casa, perché avete paura di ammalarvi, perché volete il green pass per andare al ristorante o in vacanza o per andare a trovare una persona cara in casa di riposo. Non importa quale sia il motivo ma vaccinatevi!».