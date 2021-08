Scienza: «Non siamo mentalmente preparati»

Amichevole al Piola tra Pro Vercelli e Primavera della Juventus. Vincono gli ospiti per 2 a 1. La rete dei bianchi porta la firma di Della Morte.

Nel primo tempo, mister Scienza ha mandato in campo questa formazione:

Tintori; Auriletto, Cristini, Carosso; Iezzi, Awua (Sangiorgi dal 23'), Emmanuello, Clemente; Della Morte; Bunino, Comi.

Nella ripresa sono subentrati Crialese, Rizzo, Erradi, Silenzi, Grbic, Iotti, Romairone, Gasparini, Rodio.

«Per l'inizio del campionato la squadra deve acquisire una mentalità più cattiva. Insomma, non siamo mentalmente preparati» ha dichiarato mister Scienza al termine dell'incontro.

«Abbiamo subito due gol per colpa di due nostri errori di leggerezza, ma non ci siamo ancora sull'aspetto agonistico. In settimana lavoriamo bene, ma in partita sviluppiamo meno di quanto facciamo in allenamento»,