Scontro al Cervetto: 30enne in codice rosso

Un motociclista 30enne è stato portato in ospedale in codice rosso, nel primo pomeriggio di venerdì 13 agosto, dopo un incidente avvenuto al Cervetto, tra via Flavio Gioia e via Leonardo da Vinci, sul retro del supermercato Coop.

Secondo le prime informazioni, per cause da chiarire, una moto e un'utilitaria bianca si sono scontrate. Nell'impatto, il motocilista ha avuto la peggio finendo con la sua due ruote sotto un mezzo pesante fermo, probabilmente in attesa di accedere al supermercato per scaricare la merce.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato il motociclista all'ospedale Sant'Andrea con ferite da codice rosso, mentre gli agenti della Polizia locale stanno effettuando i rilievi e ricostruendo la dinamica dell'incidente.