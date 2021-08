Roccapietra: ultraleggero si schianta e prende fuoco vicino all'area industriale

Due feriti nello schianto di un ultraleggero, decollato dall’avio superficie Il Picchio di Borgo Ticino e che, intorno alle 11 di venerdì mattina, dopo un sorvolo dell’avio superficie di Roccapietra, a causa di un problema al motore ha perso improvvisamente quota impattando a terra, nella zona industriale di Roccapietra, e prendendo immediatamente fuoco.

Per fortuna il rapido intervento di una squadra dei Vigil del Fuoco di Varallo Sesia ha evitato che le conseguenze dell'incidente fossero ancora più gravi: la squadra ha estinto le fiamme che avvolgevano completamente il biposto ultraleggero mettendo poi in sicurezza l'intera area.

Miracolosamente i due occupanti hanno rimediato solo lievi ustioni; sono stati comunque trasferiti in ospedale dai mezzi del 118 e ricoverati in codice giallo per controlli più approfonditi.