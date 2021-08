Roulette online: come funziona, quanto si vince e dove giocare

La Roulette è un gioco introdotto in Francia nel XVIII secolo e poi diffusosi nel resto d’Europa negli anni a venire. L’uomo si interroga da sempre sulla casualità, la vita è regolata dal caso od ognuno percorre essenzialmente quello che è il proprio destino predeterminato? Oppure ancora, è l’uomo a determinare il proprio destino con azioni concrete? Una domanda che si inserisce in una via intermedia tra le due precedenti. Ed ecco perché la filosofia mette all’opera stuoli di pensatori per dare risposte a quesiti di tale complessità.

Tornando alla Roulette, la ruota che gira con una pallina che si arresta in un punto totalmente casuale è la sua particolarità, ed è ciò che attrae l’uomo come una calamita sin dall’antichità. Infatti si hanno notizie storiche risalenti al tempo della Roma antica . I romani avrebbero usato infatti come roulette rudimentale una ruota rovesciata su un lato, proveniente da un carro da guerra, con una freccia che vi si inseriva all’interno, e 10 spazi tracciati sul terreno.

Poi però sull’invenzione della Roulette vera e propria, abbiamo informazioni meno attendibili; alcuni teorici sostenevano provenisse dalla Cina, altri che l’avesse inventata accidentalmente Blaise Pascal con l’intento di sviluppare una macchina per il moto perpetuo.

Oggi i modi di giocare alla roulette sono infiniti, si può fare anche comodamente da casa, basta cercare il proprio portale online preferito, iscriversi e dare inizio ai giochi, si prevede un massimo di puntata di 1.000 euro per un minimo di 1 euro.

La roulette consiste in un disco, diviso in 37 settori numerati e colorati alternativamente di rosso e nero, mentre lo 0, o doppio 0 quando presente, è colorato di verde o bianco. Il disco viene fatto ruotare dal coupier, che successivamente vi lancia una pallina, originariamente in avorio, che viene fatta ruotare in senso opposto alla ruota, arrestandosi in uno dei settori numerati, determinando così il numero vincente. A giri alternati viene cambiato poi il senso della roulette, e così pure il senso della pallina. Esistono sostanzialmente 3 tipi di roulette: