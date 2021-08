La probabile formazione della Pro...

Una bella Pro Vercelli – vedi la prestazione contro il Napoli – e una no - lo scivolone contro la Juventus Under 23.

Qual è quella vera?

In ogni caso la squadra è quasi fatta. Potrebbe ancora aggiungersi qualche pedina dopo l'acquisto del centrale Cristini? E ancora: Awua, che ha richieste anche da società di serie B, resterà?

In ogni caso, se il mercato si chiudesse oggi, tutto lascia pensare a una squadra competitiva, ma forse meno di quella dell'anno passato, che contava sull'apporto di Hristov, Zerbin e Saro...

Abbiamo scritto “forse”. Anche la Poro Vercelli allenata da Giuseppe Scienza potrebbe esserlo, competitiva. All'inizio di ogni campionato ogni squadra ha le sue scommesse o speranze che dir si voglia, come Carosso, come Sangiorgi come Luca Rizzo, che sta ritrovando la forma giorno dopo giorno e che potrebbe diventare un punto di forza della squadra.

Lo stato delle cose, ora come ora, è questo.

Portieri. Tintori o in alternativa Gasparini.

Difesa. Quattro giocatori – Masi, il neo acquisto Cristini, Auriletto e Carosso – per tre posti nel 3-5-2 di mister Scienza.

Centrocampo. Awua regista davanti alla difesa, con Emmanuello e Rizzo mezzeali. Più Sangiorgi (recuperato) ed Erradi. Sulle corsie esterne, Clemente in fascia destra, Crialese sulla mancina, più Iezzi che può giostrare sia a destra che a sinistra, più Rodio e Iotti.

Attacco. Quattro giocatori per tre posti. Accanto a Comi e Rolando c'è Della Morte, che è molto di più di una promossa, e c'è Bunino, che Scienza ben conosce.

Allora, proviamo a ipotizzare...

Tintori; Cristini (Auriletto), Masi, Carosso; Iezzi (Clemente), Rizzo, Awua, Emmanuello; Comi, Rolando (Della Morte).

E poi c'è Scienza: lo sfogo dopo il brutto kappaò con la Juventus è comunque un bel biglietto da visita. Ha detto che è colpa sua, che il campionato dell'anno scorso va archiviato, dimenticato. Che bisogna ricominciare, con grinta e umiltà.