Varallo: navetta gratuita e 10 euro di buono spesa per chi si vaccina

Servizio di segreteria per prendere l'appuntamento, navetta per il centro vaccinale e un buono da 10 euro da spendere nelle attività della cittadina.

Il sindaco di Varallo, Eraldo Botta, mette in campo una nuova strategia per convincere i dubbiosi a sottoporsi al vaccino per il covid-19. In città, per altro, i dati sono buoni, soprattutto per le categorie più esposte: secondo l'aggiornamento del 6 agosto, erano vaccinati l'86,3% degli over 80, l'86,6% della fascia 70-79 anni, l'82,1% della fascia 60-69 anni e via a scendere con un 45,2% della fascia 16-29 anni.

Ora, per dare la sferzata al rischio di nuovi contagi, il primo cittadini mette in campo la politica degli incentivi.

«Ho pensato di rivolgermi a te, cittadino di Varallo, che ancora non ti sei vaccinato, qualunque età tu abbia dai 12 in su: tu mettici la decisione al resto ci penso io! Quando sarai dotato di green pass, ti offrirò di tasca mia un buono da 10 euro da spendere nelle attività cittadine - scrive il sindaco Botta in un post - Come fare? E’ semplicissimo. Manda il tuo nominativo con il codice fiscale e un recapito telefonico al mio numero 329 4357954 o alla mia mail sindaco@comune.varallo.vc.it , prenderò l’appuntamento per te, che in seguito ti verrà comunicato dai servizi dell’Asl e potrai utilizzare anche un servizio navetta gratis per raggiungere il luogo della vaccinazione».

Il primo cittadino, che è anche presidente della Provincia, ricorda che «Soltanto un anno fa, tutti noi attendevamo con ansia che la scienza ci offrisse una via di uscita tramite il tanto sospirato vaccino. La scienza ha fatto il suo dovere ed è giunta ad offrirci una soluzione, forse non l’unica, ma la migliore che abbiamo. Ora tocca a noi! Non credete anche voi sarebbe giusto sfruttare l’occasione? Dobbiamo riprenderci il gusto del futuro, non possiamo tergiversare ancora, la via per uscire dalla pandemia ci è stata indicata e chi ha già deciso di percorrerla, pur rispettando ancora le regole di comportamento, sta affrontando il quotidiano con uno spirito diverso».

Un'iniziativa, quella di Botta, che sta suscitando molti commenti, favorevoli ma anche ferocemente contrari.

Solo pochi giorni fa, sempre in Valsesia, aveva ottenuto vasta eco l'iniziativa del sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, di offrire l'abbonamento gratuito a piscina e palestra agli over 60 che decidevano di vaccinarsi. Un'iniziativa che, comunque, aveva avuto un certo seguito spingendo parecchi "dubbiosi" a effettuare la prenotazione. Chissà se l'offerta di Botta avrà lo stesso successo?