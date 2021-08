Malore fatale: operaio edile muore a 40 anni

Borgo d'Ale è in lutto per la morte di Dino Sgaggero, 40enne operaio edile: colpito da un malore improvviso nei giorni scorsi, mentre era al lavoro, è stato portato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Novara, dove purtroppo è poi deceduto nella giornata di martedì. Sposato e padre di una bambina, Sgaggero era molto conosciuto e apprezzato in paese: per giorni i concittadini hanno sperato che le sue condizioni di salute potessero migliorare, ma purtroppo l'epilogo della vicenda è stata tragica.

Accertata la morte cerebrale, sono poi state avviate le procedure per la donazione degli organi mentre in paese l'intera comunità si è stretta alla famiglia del giovane operaio.

«Purtroppo il nostro concittadino non ce l'ha fatta - ha commentato il sindaco Pier Mauro Andorno -. Siamo addolorati dall'infausta notizia che il giovane Dino Sgaggero ci ha lasciati. In rappresentanza dell'Amministrazione comunale e della nostra comunità, esprimo le più sentite condoglianze e vicinanza ai suoi famigliari ed amici».

Un lutto condiviso da molti, borgodalesi e non, che piangono una persona stimata strappata alla vita e agli affetti troppo presto.