In auto sotto i portici di piazza Cavour

Lascia senza parole la foto dell'auto che si è infilata sotto i portici di piazza Cavour, percorrendo il tratto verso via Galileo Ferraris e restando poi ferma sugli scalini che, incredibilmente, il conducente aveva tentato di percorrere.

La vettura, proveniente da via San Michele, ha imboccato via Bava (contromano) sbucando poi sotto il portico. Solo che, invece di uscire sulla piazza, per qualche motivo ha percorso i portici dove attualmente è allestito un cantiere per il restauro del palazzo, prima di bloccarsi.

Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della polizia municipale e il carro attrezzi per la rimozione del mezzo.

La foto della vettura, con targa straniera, sta facendo il giro dei social, collezionando commenti di ogni genere...