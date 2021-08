Rifiuta il vaccino: Oss viene sospesa dal lavoro e il giudice dà ragione alla cooperativa

E' partita da una Rsa del vercellese la causa che ha portato il giudice del lavoro di Ivrea a emettere una delle prime ordinanze che sanciscono la legittimità della sospensione dal lavoro per gli operatori socio sanitari non vaccinati.

A rivolgersi alla magistratura è stata una Oss in servizio nel vercellese per conto della cooperativa di Ivrea Clavasius: la donna, che non si era vaccinata, era stata sospesa dal lavoro che svolgeva in una Rsa del vercellese da circa un anno e mezzo e, per ottenere un reintegro, aveva impugnato il provvedimento davanti al giudice. Che, tuttavia, le ha dato torto precisando che, nell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e socio sanitari non c’è violazione delle libertà costituzionali e che al lavoratore è garantita la possibilità di rifiutare il vaccino, seppur con le conseguenze ricadenti sulla prestazione lavorativa previste dalla legge».

Dunque, poiché difficilmente una cooperativa di assistenza ha un'altra mansione a cui destinare una Oss che rifiuti il vaccino, la sospensione dal lavoro risulta essere legittima. La donna, dopo l'entrata in vigore della legge sull'obbligo vaccinale per gli operatori del settore, era stata messa in ferie forzate con la richiesta di iscriversi alla piattaforma vaccinale. Da lì era partita una querelle fatta di lettere e di ricorsi legali e, intanto, era arrivata anche la sospensione dal lavoro senza stipendio. Ora la donna ha 15 giorni per ricorrere.