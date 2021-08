Nuove regole per l'accesso in ospedale: code fuori dal Sant'Andrea

Cambiano di nuovo le regole per l'accesso in ospedale e, mercoledì mattina, non sono mancate le lamentele e le segnalazioni di lunghe code all'esterno del Sant'Andrea.

A precisare le nuove regole di accesso è una nota dell'Azienda sanitarie: «E' consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da Covid-19 - si legge - e agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 (caso in cui la minorazione singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione) di accedere ai reparti delle strutture sanitarie alle seguenti condizioni: assenza di sintomatologia riferibile a possibile infezione da SARS-CoV-2 e essere in possesso di Green Pass (secondo quelle che sono le regole generali che disciplinano la certificazione, ndr)».

Una volta controllato il Green Pass all'ingresso dell'Ospedale, agli accompagnatori viene applicato un braccialetto verde che consentirà l'accesso al reparto di destinazione. Durante la permanenza nella struttura, per concludere, devono essere rispettate scrupolosamente le corrette pratiche di igiene delle mani ed indossati dispositivi medici e di protezione individuale.