Dopo due mesi il virus torna a fare una vittima nel vercellese. In Piemonte boom di contagi

Boom di contagi in Piemonte. E, nel vercellese, dopo due mesi si registra anche un morto e 14 casi nuovi.

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 367 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 40 dopo test antigenico), pari al 2% di 18.405 tamponi eseguiti, di cui 11.588 antigenici. Dei 367 nuovi casi, gli asintomatici sono 136 ( 37,1%). I casi sono così ripartiti: 56 screening, 214 contatti di caso, 97 con indagine in corso; RSA/Strutture Socio-Assistenziali: 10 casi; casi importati: 2 dall’estero.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 372.010 così suddivisi su base provinciale: 30.277 Alessandria, 17.632 Asti, 11.668 Biella, 53.621 Cuneo, 28.928 Novara, 198.610 Torino, 13.919 Vercelli, 13.247 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.531 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.577 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (invariato rispetto aieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 111 (+6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.086.

I tamponi diagnostici finora processati sono 6.093.450 (+18.405 rispetto a ieri), di cui 1.934.772 risultati negativi.

Sono 2 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale diventa quindi 11.703 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.593 Torino, 526 Vercelli, 374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti sono complessivamente 357.106 (+297 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.266 Alessandria, 16.854 Asti, 11.114 Biella, 51.749 Cuneo, 27.630 Novara, 191.640 Torino, 13.265 Vercelli, 12.729 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.447 extraregione e 2.412 in fase di definizione.