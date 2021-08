Ferragosto magico con Marco Berry: le prenotazioni

Ferragosto magico con Marco Berry: domenica 15 agosto alle 21, in piazza Antico Ospedale, è in programma una serata in cui Berry ripercorre le tappe umane, oltre che artistiche, del grande mago Houdini.

In scena ci saranno immagini di repertorio emozionanti, filmati d’epoca ed esperimenti dal vivo che terranno il pubblico con il fiato sospeso.



L’evento, inserito nella rassega comunale "Metti una sera a Vercelli" è gratuito con prenotazione fortemente consigliata. Il posto può essere prenotato entro le ore 13 di venerdì 13 agosto scrivendo una mail all’indirizzo eventi@comune.vercelli.it.

Sarà possibile, fino ad esaurimento posti, presentarsi la sera dello spettacolo ed effettuare la registrazione in loco.



Come è previsto per le varie attività di spettacolo e intrattenimento, oltre ala prenotazione sarà necessario presentare la Certificazione Verde Covid19 (Green pass) per accedere all'area.