Dopo il tuffo nella Sesia, urta il fondale: ferite gravi per un bagnante

Si è tuffato nella Sesia dall'improvvisato supporto di corde posizionate all'altezza del pilone centrale del ponte della ferrovia tra Gattinara e Romagnano. Ma, dopo l'impatto con l'acqua, ha urtato con violenza il fondale rischiando di procurarsi gravissime conseguenze.

Un uomo è stato soccorso, nella giornata di martedì, dai Vigili del Fuoco di Romagnano Sesia che lo hanno recuperato utilizzando un gommone per poi affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale: secondo le prime informazioni, nell'impatto il bagnante avrebbe riportato la sospetta frattura di entrambi i femori e una sospetta lesione alla spina dorsale. La valutazione delle condizioni di salute è in corso.