Tamponi a prezzi calmierati: anche le Comunali di Vercelli aderiscono al protocollo

Tamponi a prezzi calmierati per chi sceglie questa strada per ottenere il Green Pass: si aggiorna di giorno in giorno l'elenco delle farmacie che aderiscono alla convenzione proposta dalla struttura nazionale che gestisce la campagna vaccinale.

Nella giornata di martedì anche le quattro farmacie Comunali di Vercelli hanno comunicato l'adesione al protocollo: i testi antigenici rapidi a 8 euro per i ragazzi tra i 12 e il 18 anni e a 15 euro per i maggiorenni, verranno svolti nella sede degli Alpini di Porta Torino (via Bertinetti angolo via Milano), da martedì a sabato. I tamponi vanno prenotati telefonando ai numeri 0161-256625 (Comunale 1); 0161.392970 (Comunale 2); 0161.215770 (Comunale 3) e 0161.255123 (Comunale 4).

Per quanto riguarda le strutture private, invece, l'elenco si è ulteriormente allungato: al momento hanno aderito la Farmacia Costanzo di Bianzé, la Farmacia Ferretti di Borgo d'Ale, le Farmacie Cerra, Barreca, Martelli e Merlo-Cazzetta di Borgosesia, la Farmacia di Alagna, la Farmacia di Valduggia, la Farmacia Miglietta di Alice Castello, la Farmacia Pagani di Villata, la Farmacia Gallo di Caresanablot, la Farmacia Picco di Livorno Ferraris, la Farmacia Seva di Roasio, la Farmacia Passerini di Serravalle Sesia.