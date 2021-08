Bertinetti, PalaPiacco, PalaHockey: lavori in vista per gli impianti sportivi

Con un investimento di ulteriori 260mila euro, frutto di un contributo ministeriale, il Comune procede nella riqualificazione del PalaPiacco del rione Concordia, andando a sostituire gli infissi confinanti con l'esterno, sistemando gli elementi usurati delle facciate e la manica dedicata agli spogliatoi degli arbitri.

«Il progetto definitivo è stato approvato in questi giorni dall'amministrazione comunale – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion -. Con questo interventi andiamo a migliorare le capacità di isolamento termico migliorate, in vista di un futuro miglioramento delle prestazioni energetiche».

Gli uffici comunali, infatti, stanno lavorando su un ulteriore intervento di isolamento energetico dell'immobile – il corso stimato è di 500mila euro – che andrebbe a completare la totale revisione del palazzetto, internamente già rifatto lo scorso anno e che ora è tornato nella disponibilità delle società di basket, volley e ginnastica che potranno utilizzarlo nel corso dl questa stagione.

Verranno effettuati come interventi di somma urgenza, invece, i lavori di ristrutturazione del PalaBertinetti, parzialmente scoperchiato a luglio da una tempesta di vento. Il danno, in questo caso, è decisamente rilevante: 300mila euro circa che il Comune ha già messo a disposizione attraverso una variazione di bilancio e che conta di recuperare grazie all'assicurazione.

«Il PalaBertinetti è molto utilizzato sia per l'attività scolastica che per quella delle società sportive – spiega ancora Simion -. Cercheremo di intervenire velocemente per creare il minor disagio possibile».

E' invece in fase di redazione il progetto relativo alla ristrutturazione dell'altro grande palazzetto vercellese, il PalaPregnolato dell'Isola. Anche per il tempio dell'hockey vercellese si rende necessaria una radicale riqualificazione: l'intervento verrà candidato al bando Sport Missione Comune per dare la possibilità all'ente di accedere a un mutuo a tasso zero con l'istituto per il Credito sportivo.