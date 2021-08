Quattro feriti in uno scontro tra Santhià e San Germano: due sono minori

Ancora un incidente con feriti, poco dopo le 14,30 di lunedì 9 agosto, lungo la provinciale tra San Germano e Santhià.

A scontrarsi, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, due vetture condotte da altrettante donne: a bordo di una delle auto viaggiavano anche due minori, traportati all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli in codice verde, così come la conducente. Ricoverata in codice giallo, invece, la donna al volante dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente.

Per i soccorsi, insieme al personale del 118, sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, e una del distaccamento volontario di Santhià che si sono occupati della messa in sicurezza delle autovetture e del luogo del sinistro.

Gli accertamenti sono invece condotti dai Carabinieri della Stazione di Santhià.