Trino, Marilisa Frison lascia il Consiglio comuale

Dopo le annnciate dimissioni dell'assessore Giulia Rotondo - che lascia l'amministrazione comunale per trasferirsi all'estero per motivi di lavoro - il Consiglio comunale di Trino registra anche le dimissioni della consigliera comunale Marilisa Frison.

A renderlo noto è il sindaco, Daniele Pane. «Procederemo nella prossima seduta del consiglio comunale alla surroga con l’ingresso di Deborah Manzo - spiega il sindaco senza entrare nelle motivazioni della decisione -. E’ stata una scelta della signora Frison e sarà lei, se lo vorrà, a fornire eventuali spiegazioni. A lei e alla sua famiglia vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto sino ad aggi e per il tempo dedicato alla cittadinanza. Nel frattempo auguriamo buon lavoro a Deborah con la quale abbiamo comunque già collaborato in questi anni soprattutto sui temi della frazione di Robella».