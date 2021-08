"The Road to Rome", arrivano a Santhià e Vercelli i camminatori partiti da Canterbury

Sono attesi nel vercellese, a Santhià e nel capoluogo, i 7 pellegrini partiti da Canterbury e diretti a Roma - e successivamente a Santa Maria di Leuca, per il progetto "The Road to Rome".

A Vercelli il gruppo è atteso nel pomeriggio: «Ho fatto del mio meglio perché vedessero anche Vercelli, che con l'Inghilterra ha avuto tanti rapporti sin dal Medioevo - spiega l'assessore Gianna Baucero - cioè da quando con Sigerico nacque la spina dorsale dell'Europa, la Via Francigena. Nacque perché Il vescovo Sigerico, tornando da Roma dove aveva ricevuto il pallio dal papa, annotò tutte le tappe compiute lungo il percorso e tenne conto di tutto ciò che vedeva. Da quelle annotazioni si creò una sorta di itinerario corredato di nomi di località adatte ad accogliere pellegrini e viandanti: una sorta di asse portante dell'Europa da insegnare e divulgare, per far sì che i viaggiatori potessero muoversi sicuri e informati. Domenica sera, in onore dei viaggiatori di lingua inglese al Civico Cuocolo e Bosetti proporranno un reading di poesie di Emily Dickinson, delicata poetessa americana che scandaglia l'animo umano e offre sempre profonde emozioni».

Una scelta dell'assessore Baucero, in tema con la visita degli ospiti anglofoni. Per l'occasione sono state preparate brochures in inglese e italiano che descrivono la basilica e raccontano la storia di Guala Bicchieri in Inghilterra.