Tamponi a prezzi agevolati, in 24 ore hanno aderito 200 farmacie; 2 nel vercellese

Sono oltre 200 le farmacie piemontesi che nel solo primo giorno hanno aderito al Protocollo, fanno sapere dalla struttura commissariale del Generale Figliuolo, «e questo dimostra lo spirito di servizio che i farmacisti garantiscono sempre nei confronti della cittadinanza e conferma la disponibilità delle farmacie a farsi carico dei bisogni della popolazione, in particolare in un momento, ormai prolungato, di emergenza sanitaria - afferma Massimo Mana, presidente di Federfarma Piemonte - e continueremo a farlo in ogni occasione sarà necessario: questo il ruolo della farmacia, presidio primo di salute. Siamo certi che in breve tempo tutte le nostre farmacie applicheranno il protocollo e andranno incontro alle esigenze della popolazione».

Al momento sono due le farmacie del vercellese che hanno aderito alla proposta di eseguire tamponi a 8 euro per gli under 18 e a 15 euro per gli over 18: si tratta della farmacia di Borgo d'Ale e di quella di Riva Valdobbia.

«Si tratta della prima versione di un elenco in rapido aggiornamento dopo un accordo nazionale su input del Governo - commenta in un post Alessandro Stecco, presidente della commissione regionale Sanità -. Dovranno necessariamente aumentare. Ho comunque segnalato prontamente alla Giunta Regionale la cosa, pur essendo le farmacie soggetti privati per stimolarne la maggiore adesione possibile».