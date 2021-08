Parco Kennedy, interrogazione sul chiosco mai riaperto dopo il lockdown

Inaugurato nella primavera del 2019, chiuso dal lockdown e mai più riaperto, il chiosco di parco Kennedy diventa oggetto di un'interrogazione presentata dal gruppo Voltiamo Pagina. All'amministrazione comunale i consiglieri di minoranza Paolo Campominosi, Roberto Scheda e Andrea Conte chiedono quali interventi possano essere adottati per ottenere la riapertura del locale, dal momento che un accordo del 2018 assegna alla cooperativa Zoe la gestione della struttura per ben 30 anni.

«L'oggetto del contratto siglato tra Comune e società nel 2018 - si legge nel documento - è, non meno della ristrutturazione, la gestione dell’immobile restaurato e rinnovato, per dare un servizio alla popolazione, pervenendo al soddisfacimento di molteplici esigenze, dal presidio dell’area anche per motivi di prevenzione al servizio ai pendolari, alle Facoltà Universitarie, ai giovani che possono dare vita a forme di intrattenimento musicale, in un ambiente particolarmente gradevole e tradizionalmente vocato a questi scopi».

Poiché da oltre un anno il chiosco è chiuso al pubblico, i consiglieri di minoranza chiedono se l'amministrazione sia a conoscenza della situazione, se tale assenza del servizio possa configurarsi come inadempienza contrattuale e quali iniziative il Comune intenda intraprendere per ripristinare al più presto, e comunque in tempo utile per la ripresa delle attività scolastiche, il servizio di somministrazione e ristoro».