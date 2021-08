Come scegliere un aspirapolvere

L'aspirapolvere è un elettrodomestico indispensabile. Consente di mantenere un buon livello di pulizia e velocizza le operazioni, aiutando a rimuovere bene per esempio anche il pelo degli animali. In commercio esistono tanti modelli differenti, dagli aspirapolveri professionali Soteco su fbingros.com fino ad arrivare ai modelli più economici e con qualche funzionalità in meno.

Vediamo adesso quali sono i punti chiave per individuare l'aspirapolvere perfetta. Ci sono una serie di cose infatti da tenere in considerazione prima di procedere all'acquisto vero e proprio.

Cosa valutare prima di procedere all'acquisto della nuova aspirapolvere

Esistono tanti modelli differenti di aspirapolvere e la prima cosa da controllare è proprio la tipologia, per capire qual è la più adatta. A oggi le due più comuni restano la scopa elettrica e l'aspirapolvere da traino, nonostante esistono poi tutti i vari robot automatici.

La scopa elettrica è facile da utilizzare ed è il modello tradizionale. E' leggera, facile da riporre e si adatta bene per esempio a chi ha case con tenti mobili e spazi ristretti per muoversi. Ci sono sia i modelli con i fili sia i modelli senza fili. Quest'ultimi un po' più apprezzati per il fatto che il filo risulta spesso essere d'ingombro. Il problema della scopa elettrica a differenza dell'aspirapolvere da traino, è che ha un contenitore per la polvere ridotto. Risulta essere generalmente anche meno potente.

L'aspirapolvere da traino invece è formato da un contenitore ovale, contenente sia il motore sia il contenitore per la polvere, e un tubo che si collega poi alle varie spazzole intercambiabili. La comodità è che si può trainare per casa grazie alle ruote. E' abbastanza leggera, però il traino risulta un po’ più difficile. Sicuramente è più scomoda per coloro che hanno una casa con le scale.

La scelta tra i due modelli deve essere ragionata, anche se comunque sia di solito le persone sanno già se preferiscono l'uno o l'altro. Vediamo quali sono gli altri punti da prendere in considerazione: