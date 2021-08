«I negozianti non sono pubblici ufficiali»: Green Pass, la Regione scrive al Garante

A meno di un giorno dal debutto del Green Pass, restano ancora importanti dubbi sul tema dei controlli. A farsi portavoce di uno degli aspetti più delicati, in questo campo - quello relativo alle verifiche all'interno di bar e ristoranti - è l'assessore agli Affari legali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, che ha scritto al Garante Nazionale della Privacy «per avere conferma che agli esercenti privati non possano, e non debbano, essere attribuite funzioni tipiche dei pubblici ufficiali».

Lo rende noto lo stesso Marrone in una dichiarazione all'Ansa: «hanno ragione le associazioni di commercianti ed esercenti quando affermano che un ristoratore non ha alcun obbligo e titolarità di identificare i propri clienti esigendo l'esibizione dei documenti di identità, quantomeno nell'ordinamento giuridico italiano», si legge nella nota

Marrone aggiunge che non ci dovranno essere sanzione o misure repressiva «finché non verrà fatta chiarezza dall’autorità preposta alla tutela dei dati personali. Una delle condizioni poste a giugno dal Garante della Privacy - conclude - era stata espressamente la “tassatività e la determinatezza dei campi di applicazione del Green Pass”, mentre in questi giorni apprendiamo dai giornali di continue estensioni».