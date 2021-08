Incendio nel centro di Viverone, evacuata una famiglia

Si sono concluse intorno alle 2 di questa notte le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dello stabile di due piani, situato nel centro di Viverone, investito da un violento incendio nella prima serata di ieri, 4 agosto.

L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato particolarmente impegnativo e ha evitato che attaccasse l'abitazione confinante. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e il sindaco Renzo Carisio. Evacuata una famiglia che ha trascorso la nottata a casa di parenti.

Questa mattina si stabilirà la quantificazione dei danni, insieme alle valutazioni di inagibilità o meno dell'edificio. Inoltre, sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire le cause del rogo, partito molto probabilmente dal sottotetto.