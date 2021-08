Vaccinati con Reithera, arriva il Green Pass temporaneo. Tiramani: «Successo del Governo»

Arriva la certificazione temporanea per i cittadini che si sono offerti volontari per la sperimentazione Reithera e che, fino a oggi, erano rimasti fuori dal Green Pass. Lo ha stabilito poco fa una una circolare del ministero della Salute, emanata dopo indicazione del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus.

«Ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione sul prodotto - si legge nel documento - nelle more della definizione, con particolare riguardo a coloro che hanno ricevuto una sola dose, delle indicazioni relative alla loro vaccinazione con uno dei vaccini approvati da Ema, potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione anti Covid-19, in formato cartaceo o digitale».

Una decisione che interessa molto da vicino anche il vercellese, dove una novantina di persone si erano offerte per la seconda fase della sperimentazione e oltre 70 avevano ricevuto il vaccino, la cui approvazione si è poi areanata per mancanza di fondi.

«Come portavoce dei mille sperimentatori del vaccino Reithera esprimo soddisfazione per la soluzione a cui si è finalmente giunti - commenta il parlamentare e sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, che aveva sollevato la questione dopo essersi offerto per la sperimentazione e aver sviluppato un alto tasso anticorpale -. La circolare emanata dal ministero della Salute salva nell'immediato dalle restrizioni e dà tempo fino al 30 settembre per le necessarie valutazioni sul centro di sperimentazione di riferimento. Un ringraziamento al sottosegretario Andrea Costa per l’impegno dimostrato. La certificazione di esenzione temporanea alla vaccinazione anti Covid, nei soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata la vaccinazione».