Elezioni amministrative il 3 e 4 ottobre. Ecco i comuni al voto

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 si vota per l'elezione di sindaco e consiglio comunale in 21 Comuni del Vercellese. E' arrivata nella giornata di martedì la conferma ufficiale sulla data delle prossime elezione amministrative, rinviate a giugno a causa della situazione sanitaria. Nel vercellese i due centri più grandi che vanno al voto sono Santhià e Gattinara e, per entrambi i centri, si tratterà di sfide inedite, dal momento che i sindaci uscenti, Angelo Cappuccio e Daniele Baglione, sono arrivati al traguardo del doppio mandato. Al voto anche San Germano, commissariato a gennaio dopo le dimissioni della sindaca Michela Rosetta, finita agli arresti, e altri quattro centri con popolazione superiore ai mille abitanti: Borgo d'Ale, Borgo Vercelli e Valduggia (tutti con più di 2000 abitanti) e Fontanetto Po. Gli altri paesi al voto sono Albano, Arborio, Balmuccia, Boccioleto, Cravagliana, Greggio, Lamporo, Lozzolo, Piode, Postua, Prarolo, Quinto, Rossa e Vocca.