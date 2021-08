Vaccinazioni 12-15 anni: quattro appuntamenti ad accesso libero con il pediatra a disposizine

L'Asl ha stilato un calendario di appuntamenti dedicati ai ragazzi dai 12 ai 15 con la presenza di un medico pediatra che può rispondere ad eventuali domande o dubbi dei genitori. «In queste giornate - spiegano dall'Asl - saranno raggruppati i ragazzi che hanno effettuato la prenotazione nei giorni immediatamente precedenti e saranno garantite anche un numero maggiore di dosi per l'accesso diretto senza prenotazione».

Le giornate in programma sono: 4 agosto a Borgosesia, via Sesone, con la pediatra Daniela Campra (180 ragazzi prenotati più chi si presenterà in mattinata); 5 agosto a Vercelli, a Santa Chiara con il rimario di Pediatria Gianluca Cosi (190 ragazzi + accesso diretto); 17 agosto a Vercelli, sempre a Santa Chiara con il dottor Cosi (80 ragazzi per ora a cui si aggiungeranno i nuovi prenotati sulla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it).

In agosto sarà programmata una ulteriore giornata, in data da definire, al Bowling Serravalle Sesia. «In queste giornate offriamo una maggior disponibilità di dosi ad accesso libero a questa fascia di età», spiegano ancora dall'azienda.