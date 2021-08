Il mistero di Edward II di Gianna Baucero, sulla rivista Medio Evo

Oggi in edicola, sul numero di agosto della rivista Medio Evo, un articolo della professoressa (assessore alla cultura) Gianna Baucero dedicato alla figura e al mistero di Edward II, che visse in Inghilterra e ne fu re dal 1307 al 1327.

Deposto dal figlio Edward III e dalla madre di quest'ultimo, la regina Isabella, fu imprigionato e a quanto si narra morì al castello di Berkeley per essere poi sepolto a Gloucester.

In realtà una scuola di pensiero vuole che sia fuggito dalla prigione, abbia ucciso il carceriere e sia scappato in incognito in continente, dove dopo molte peripezie sarebbe morto monaco ed eremita a Sant'Alberto di Butrio, non lontano da Vercelli. Più avanti il nostro vescovo scrisse una lettera all'erede del re rivelandogli la verità. Una storia a metà tra Inghilterra e Vercelli, dunque, come la nostra città ci ha abituati a leggere nel tempo. Basti pensare a Chesterton, a Ely, al Vercelli Book, a Gerald of Wales e a molte altre vicende intriganti.