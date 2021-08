Lo spaventoso incendio della torre di raffreddamento Alcoplast - video

Non ci sono stati feriti né intossicati, per fortuna, nell'incendio che ha coinvolto nel pomeriggio, una torre di raffreddamento della Alcoplast, azienda che occupa alcuni degli impianti interni alla ex Polioli.

leggi anche: FIAMME VISIBILI DALLA CITTA'

Le immagini dei Vigili del Fuoco rendono bene conto della violenza delle fiamme, domate grazie all'intervento di tre squadre del Comando provinciale di Vercelli che hanno lavorato poi anche per la messa in sicurezza del sito e per il rilievi del caso, insieme ai tecnici di Arpa Piemonte.