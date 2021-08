Fiamme alla ex Polioli: la colonna di fumo ben visibile dalla città

Per circa un'ora, dalle 14,30 circa, fiamme e una vasta colonna di fumo nero si sono levate nell’area industriale, da uno degli impianti della ex Polioli.

Ben visibili e fotografate anche a notevole distanza, le fiamme che hanno interessato la zona e che hanno richiamato i mezzi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli.

Seguendo le norme del piano di sicurezza, il personale in servizio ha lasciato l'impianto uscendo in strada: nella zona si sono portate anche le forze dell'ordine e la Polizia locale ha interdetto la circolazione per consentire lo svolgimento delle operazioni di spegnimento del rogo avvenuto dopo circa un'ora.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sull'origine dell'incendio ma, secondo le prime informazioni giunte alla Provincia, l'incendio avrebbe interessato un post combustore della Alcoplast, facendo scattare l'allarme per l'evacuazione del personale e i sistemi anti-incendio di sicurezza che sono entrati in funzione per isolare il rogo.

Nessuna persone è rimasta ferita o coinvolta nel rogo: sul posto sono al lavoro il personale Arpa e i Vigili del Fuoco per i controlli del caso.