Dopo 5 mesi chiude il centro vaccinale di Trino: 8000 le persone immunizzate, 15mila le dosi iniettate

«Abbiamo allestito, imparato, cucinato, ascoltato, parlato, corso, riso e scherzato - commenta in un post il sindaco, Daniele Pane che ha fortemente voluto la struttura -. È stato duro, è stato faticoso, è stato complicato ma noi non abbiamo mai indietreggiato di un centimetro: quando le dosi erano poche, quando la gente ha avuto paura, quando la gente aveva fretta, quando la gente aveva bisogno di cambiare data o orario, quando la gente aveva bisogno di essere rassicurata o tranquillizzata. Trino c’è, non solo per i trinesi ma per tutto il territorio. Ora anche i volontari devono poter tirare il fiato: i richiami in programma nel mese verranno eseguiti all'hub del Palafiere di Casale».