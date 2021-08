Aspettando la Sagra... con la musica dal beat al rock

Nell’ambito della rassegna comunale di eventi estivi “Metti una sera … a Vercelli”, il Comitato Vecchia Porta Casale organizza per sabato 7 agosto, alle ore 21, in piazza Antico Ospedale, il tradizionale appuntamento con Aspettando la Sagra, manifestazione che, come ogni anno, anticipa il programma della prossima Sagra d’la Panissa.

Colonna sonora della serata sarà il concerto live della Music Juice & Friends, storica formazione nata negli anni Ottanta grazie a un’intuizione del batterista e leader del gruppo Tony Giacoletti con Renzo Mirandola (voce e tastiere) e Carlo Brullo (basso). Dopo la scomparsa del chitarrista e voce del complesso Danilo Gianotti, ai tre si sono aggiunti Franky Liseno (chitarra), Gianni Spolverato (chitarra e voce) e ultimamente Giorgio Mignone (tastiere).

La band spazia tra celebri brani degli anni Sessanta e Settanta con qualche puntata verso canzoni più recenti. Non a caso la serata va sotto il titolo “In viaggio dal beat al rock”. Ecco allora che ascolteremo brani come “Stand by me”, “Ragazzo di strada”, “Senza Luce” e altri successi internazionali di artisti come Bryan Adams e gruppi quali Creedence Clearwater Revival. Per finire con Zucchero.

L’ingresso alla serata è gratuito. Prenotazione obbligatoria al 338.3500932 oppure su WhatsApp o alla mail: info@sagrapanissa.it.