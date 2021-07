Venerdì 6 agosto Santhià inaugura il museo della Musica: voluto per rendere omaggio alla tradizione centenaria che la città ha maturato in campo musicale, il museo è nato da un'idea del maestro Arturo Sacchetti e dell'assessore alla Cultura, Renzo Bellardone, che ha lungamente lavorato alla sua realizzazione.

«Nel corso del 2020 - spiega Bellardone - ho proposto alla Giunta di celebrare la ricchezza musicale cittadina con la proclamazione di “Santhià Città della Musica” e onorare così chi la Musica l’ha fatta e la sta facendo in città e nel mondo. Questa ispirazione nasce dal suggerimento del maestro Arturo Sacchetti di raccogliere, catalogare e preservare quanto riferibile alla Musica e da qui l’idea del Museo e di intitolarlo al maestro Eugenio Sacchetti senior dal 1935 direttore della Banda Cittadina e poi Maestro di Cappella: didatta, compositore e interprete ha lasciato un positivo segno indelebile nella nostra storia musicale cittadina».

Dopo aver ricercato materiale musicale e aver impostato la catalogazione e l'etichettatura di strumenti, spartiti, documenti e oggetti riferiti alla musica pervenuti e raccolti, si è dovuto pensare a come ambientare lo spazio espositivo.

«La mia formazione lavorativa e culturale tende sempre a raggiungere il massimo obiettivo con il minimo dispendio di risorse e dall’unione di queste due finalità, risparmio e buon risultato è nato un allestimento sobrio e contemporaneo che porta in sé diversi significati - spiega Bellardone -. Supporti semplici e rustici, sobriamente allegri e vivaci, che sostengono documenti di cultura musicale e il ricordo di essa per offrirlo ai turisti di passaggio a Santhià, che sono molti più di quanto si possa pensare, quasi 5000 l'anno, ma anche supporto didattico per i giovani. Tutto questo è stato realizzato con coinvolgimento anche pratico personale, ma sopratutto grazie a chi ha conferito materiale e grazie all’aiuto della squadra tecnica comunale e volontari che non finirò mai di ringraziare: Gianni Vizzi e Luciano Vinciguerra per le pitture e riqualificazioni, Ennio Cobelli per assistenze varie, Maria Vivina Rosso, Daniele Inocco, Marco Barberis per la collaborazione e Diego Zavaglia con l’amico e collega di amministrazione Giorgio Corradini per gli arredi, l’allestimento ed il costante supporto! Grazie anche a Fulvia Faga per la donazione a suo tempo effettuata di cartoline sul passaggio di Napoleone in Italia e che grazie all’Associazione La Voce ora sono esposte nel corridoio del Museo, a Elvira Orto e a tutto il direttivo dell’Università della terza età e del tempo libero per la concessione dei locali a uso segreteria e per la sala conferenze per l’inaugurazione. Un grazie anche all’impegno e dedizione in ogni ambito realizzativo di Lara Torasso che ho avuto in stage per la tesi all’Accademia di Brera».

L’inaugurazione è prevista nella Sala Conferenze dell’Unitre presso le Scuole Medie interno cortile venerdì 6 agosto alle ore 16,30. Alle 21 ci sarà la rappresentazione semiscenica di Tosca, di Giacomo Puccini, «evento culturale assolutamente unico per la nostra Santhià», conclude Bellardone.

La Vice sindaco Angela Ariotti esprime la sua soddisfazione per aver tenuto in considerazione il glorioso passato musicale di Santhià, ma di aver guardato anche in avanti, lasciando un segno tangibile della nostra realtà pensando a tutte le fasce di età ed in particolare ai giovani.Il sindaco Angelo Cappuccio riferisce il suo compiacimento che Santhià Città della Musica possa vantare un Museo musicale abbastanza raro a trovarsi e che pur nella sua essenzialità rappresenta un ulteriore passo in avanti ed in agiunta alle varie iniziative che anche a livello culturale sono state realizzate in questi anni di amministrazione.