Pulizia dei fiumi, Riva Vercellotti (FdI): Meno burocrazia e lungaggini, il fiume Sesia finalmente tra le priorità del Piemonte

Tra questi anche due importanti interventi a Vercelli, a monte del ponte della ferrovia e uno a valle del ponte della Sp 11 bis, fino ai Cappuccini.

“Dopo decenni in cui Comuni e cittadini lamentano, giustamente, difficoltà di carattere soprattutto burocratico nella manutenzione dei fiumi – sottolinea Riva Vercellotti - siamo finalmente riusciti a innescare un meccanismo che snellisce drasticamente l’iter. Di questo, ringrazio per i suggerimenti la Sezione Edile Ance Novara-Vercelli, ringrazio AIPo e, soprattutto, la concretezza dell’assessore Marco Gabusi che già nell’ultimo anno era intervenuto con modifiche legislative e amministrative. Ringrazio l’Assessore per aver sopportato la mia insistenza in questi primi due anni di mandato, ancora in questi mesi e per aver colto le preoccupazioni dei sindaci del vercellese che si affacciano sul fiume Sesia e che lo scorso 3 maggio a Borgo Vercelli, proprio con Gabusi avevo riunito insieme ad AIPo, ANCE e Provincia per spiegare le nuove opportunità rivolte alle amministrazioni pubbliche e raccogliere ulteriori spunti. Da quell’incontro era emerso che serviva un maggiore sforzo della Regione per trovare meccanismi, pur coerenti con la legislazione nazionale, che velocizzassero e facilitassero la pulizia dei fiumi capendo le enormi difficoltà che specialmente i piccoli comuni hanno nel gestire pratiche complesse nella gestione dei sedimenti.