Incidente tra una Panda e un furgone: 3 i feriti

Tre persone sono state portate in ospedale in seguito a un incidente avvenuto poco dopo le 14,30 sulla provinciale 455 tra Vercelli e Desana.

Due mezzi coinvolti: una Fiat Panda è un furgoncino: per i soccorsi, insieme ai mezzi del 118, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli che si è occupata dei soccorsi e della messa in sicurezza di mezzi e sede stradale.

Dalle prime informazioni i tre feriti non sarebbero in condizioni gravi e sono arrivati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli con codici gialli e verde per gli accertamenti e le cure del caso.

La ricostruzione della dinamica è al vaglio del carabinieri che si sono occupati anche della gestione della viabilità.