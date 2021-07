Maltempo in vista: rimandato lo spettacolo "Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show", previsto per sabato 31 luglio alle 21 in piazza Antico Ospedale.

L'atteso show dei due artisti verrà riproposto a settembre, al Teatro Civico, e la data sarà comunicata nei prossimi giorni. I biglietti rimangono validi per la data di settembre ed è prevista anche la possibilità di rimborso.

Nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità di conferma della prenotazione e di rimborso del biglietto.